Миколог рассказал, где в Подмосковье искать самый безопасный гриб

Сморчки безопасны для употребления и лучше всего растут в чистых лесах на западе и юго-западе Подмосковья, сообщил РИАМО миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ к. б. н. Никита Комиссаров.

«Сморчки абсолютно безопасны. Их можно и нужно употреблять в пищу. В Подмосковье они встречаются, но искать их лучше подальше от Москвы, в более-менее чистых лесах. Желательно там, где недавно были пожары — в прошлом или позапрошлом году», — сказал Комиссаров.

Он добавил, что они хорошо растут на пожарищах, на почвах с большим содержанием угля», — сказал Комиссаров.

«Если говорить по направлениям, то это запад и юго-запад от Москвы. И лучше ориентироваться на смешанные леса с преобладанием березы и клена», — посоветовал миколог.

