МИД: Россия ограничит работу 81 СМИ стран Евросоюза на своей территории

Россия приняла решение ограничить работу 81 западного издания на своей территории в ответ на решение Совета ЕС от 17 мая 2024 года о запрете любой вещательной деятельности РИА Новостей, «Известий» и «Российской газеты» в странах Евросоюза, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

«Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ в пространстве ЕС не останутся без реакции», — сообщили в ведомстве.

В МИД РФ пояснили, что если Евросоюз отменит свое решение, принятое в мае, то российская сторона также пересмотрит введенные ограничения в отношении 81 медиаоператора.

Под ограничения попали 77 изданий из 25 стран, а также 4 редакции общеевропейских СМИ. Ознакомиться с полным перечнем редакций можно на сайте дипведомства.

Ранее Евросоюз сообщил, что запретит доступ к порталам РИА Новости и «Известия» с 25 июня. Санкции против российских СМИ ввели во второй половине мая 2024 года.