Евросоюз запретит доступ к РИА Новости и «Известиям» с 25 июня
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ЕС официально утвердил запрет доступа к ряду российских СМИ, включая РИА Новости и газету «Известия», против которых ранее ввели санкции, сообщает РИА Новости.
17 мая ЕС принял решение ввести меры по приостановке на своей территории вещательной деятельности некоторых российских СМИ. В их число попали РИА Новости и «Известия». Ограничительные меры начнут действовать с 25 июня.
Ранее стало известно, что Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России. Он принял ограничительные меры против 116 физических и юридических лиц. Новые меры направлены на такие секторы российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше затрудняют обход уже существующих санкций.
ЕС также ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленного потенциала РФ.