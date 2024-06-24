Евросоюз запретит доступ к РИА Новости и «Известиям» с 25 июня

ЕС официально утвердил запрет доступа к ряду российских СМИ, включая РИА Новости и газету «Известия», против которых ранее ввели санкции, сообщает РИА Новости .

17 мая ЕС принял решение ввести меры по приостановке на своей территории вещательной деятельности некоторых российских СМИ. В их число попали РИА Новости и «Известия». Ограничительные меры начнут действовать с 25 июня.

Ранее стало известно, что Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России. Он принял ограничительные меры против 116 физических и юридических лиц. Новые меры направлены на такие секторы российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше затрудняют обход уже существующих санкций.

ЕС также ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленного потенциала РФ.