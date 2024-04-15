МФЦ Раменского принимает заявки на изготовление портретов для «Бессмертного полка»

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы и проведения шествия «Бессмертного полка» МФЦ города Раменское изготовит фотографии участников Великой Отечественной войны бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского городсокго округа.

Акция будет проводиться с 15 по 26 апреля 2024 года. Жители округа могут обратиться в МФЦ по адресу: г. Раменское, ул. Михалевича, д. 18 (кроме субботы и воскресенья), с 10:00 до 13:00 часов.

Фото будут оцифрованы, распечатаны в формате А4 и заламинированы. Ретушь и редактирование фото, а также изготовление штендеров (рамок) не предусмотрено.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.