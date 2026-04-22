МФЦ Подмосковья изменят график работы в майские праздники

Центры «Мои Документы» в Подмосковье скорректируют график работы в период майских праздников 2026 года. Офисы будут закрыты 1 и 9 мая, в остальные дни часть МФЦ продолжит прием по обычному расписанию, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В связи с Праздником Весны и Труда и Днем Победы многофункциональные центры Московской области перейдут на особый режим работы. Жителей просят заранее планировать визиты и учитывать изменения в расписании.

«В период майских праздников график работы многофункциональных центров меняется. Мы просим жителей Подмосковья заранее планировать свой визит и учитывать, что 1 и 9 мая – праздничные дни, когда все офисы будут закрыты. При этом большинство государственных услуг остаются доступными в электронном виде на региональном портале 24/7», — сообщили в ведомстве.

1 и 9 мая объявлены нерабочими днями — обслуживание граждан проводиться не будет. 2, 4, 5, 6, 7 и 8 мая все МФЦ будут работать в обычном режиме. 3 и 10 мая прием продолжат офисы, которые обслуживают заявителей по семидневному графику. С 11 мая все центры вернутся к стандартному расписанию.

Уточнить режим работы конкретного офиса можно на официальном сайте центров «Мои Документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.