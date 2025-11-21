Международный Суперфинал по шахматам стран ШОС и БРИКС’26 стартует с отборочного в Москве

Первый этап Суперфинала стран ШОС и БРИКС по шахматам состоится в Москве 6 декабря на площадке Высшей Школы Экономики. Финалисты трех этапов отбора получат путевки в Артек, передает пресс-служба организаторов.

В Суперфинале в 2024–2025 годах в офлайн-формате участвовали Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Армения, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Беларусь, еще 95 стран присоединились онлайн.

Отдельный фокус остается на участии детей и молодежи с исторических территорий в международных турнирах под флагом России: из 79 регионов-участников РФ. Отдельно хочется отметить успехи шахматистов Белгородской, Брянской, Курской областей; ДНР. Привлечение широкого круга представителей разных стран возможно благодаря поддержке Министерства иностранных дел России, Движения Первых, активному участию Агентства Стратегических Инициатив и, Национального Центра народной дипломатии ШОС в России и, конечно, усилиям организатора — БФ «Ход в Будущее».

«Мы рады способствовать, как интеллектуальному развитию детей и молодежи, так и укреплению международного сотрудничества», — сказал руководитель Национального Центра народной дипломатии ШОС в России, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Мира Станислав Королев.

«Шахматы — мост международного взаимодействия, „точка входа“ для юных выдающихся умов со всего мира. Актуализируя формат международного спортивного сотрудничества, в нашем турнире шахматисты выступают под национальными флагами своих стран. Наша задача — обеспечить среду для наиболее эффективного взаимодействия результатом которого станут многолетние межнациональные связи», — считает Зоя Арнацкая, руководитель экосистемы myChess, президент Благотворительного фонда «Ход в Будущее».

Первый отборочный этап цикла 2025-2026 состоится 6 декабря в гибридном формате. Онлайн на отечественной платформе myChess в сообществе ШОС. Оффлайн — в Москве на площадке Высшей Школы Экономики (Покровский бульвар, 11).

Регионы и страны-партнеры могут проводить отборочные этапы офлайн у себя, для подтверждения статуса партнера просьба направить письмо на info@ходвбудущее.рф. Традиционно подтвердили свое участие в Суперфинале делегации Амурской, Новосибирской, Оренбургской, Томской, Новгородской, Самарской, Челябинской, Ленинградской областей, чьи представители занимали призовые места в этапах отбора и Суперфинале-2025, а также, Республики Башкортостан и Крым, Алтайский, Красноярский, Ставропольский и Пермский край. Также будет открыта категория «Оpen» для всех желающих.

Следующие отборочные этапы пройдут в феврале и апреле 2026 года. Суперфинал состоится в июле 2026 года. 50 сильнейших участников из России и стран-партнеров (возраст 12-17 лет) по результатам трех отборочных этапов получат путевки в международный детский центр «Артек» в июле–августе 2026 года. Всех участников ждут памятные призы.

К онлайн-формату присоединятся представители Непала, Египта, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, Саудовской Аравии, Таджикистана. Будут представлены участники из Венесуэлы, Италии, Австрии и Франции. Кроме того, свое участие в онлайн-формате с заявкой на офлайн-приезд в июле на Суперфинал подтвердили и страны Африки: Гана, Эфиопия, Ангола.

Дополнительно в рамках мероприятия в Москве состоится турнир по математике, в котором примут участие шахматисты. Общие баллы победителей будут учитываться в итоговом зачете.

В рамках награждения 6 декабря с 15:00 состоится лекция-практикум для участников и гостей:

«Искусственный интеллект сегодня: актуальные вызовы и форматы международной кооперации для молодежи». Спикеры — Лука Барилларо, инвестиционный банкир из Италии и Владимир Поткин — тренер сборной России, международный гроссмейстер.