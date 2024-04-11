Метеоролог Позднякова предупредила о скором похолодании в Москве

Метеоролог Позднякова: о 20 градусах тепла в Москве пока можно забыть

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в Московском регионе начнет снижаться под конец недели. По ее словам, москвичам пока можно забыть о плюс 18-20 градусах, которые установились в последние дни, сообщает «Вечерняя Москва».

В то же время Позднякова подчеркнула, что даже ожидаемые 14 градусов тепла — показатель, превышающий климатическую норму второго весеннего месяца.

12 апреля в Москве местами могут пройти дожди. Ожидается плюс 8 градусов ночью и до 14 градусов тепла днем.

«Такого тепла, которое было в начале текущей недели, в ближайшие дни не ожидается», — подчеркнула метеоролог.

Практически аналогичные погодные условия сохранятся и в выходные. 13 апреля также ожидаются небольшие осадки, добавила Позднякова.