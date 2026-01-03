сегодня в 09:11

Метеоролог Леус: за день качество воздуха в Московском регионе резко ухудшилось

Качество воздуха в Московском регионе значительно ухудшилось, если сравнивать со 2 января. Причина неизвестна, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

2 января целый день шел снег. Также был сильный ветер, который должен был очистить воздух от примесей.

На западе Москвы отметка дошла до значения 104. Уровень качества воздуха, судя по данным сервиса, стал средним.

Около подмосковного Пушкина качество воздуха дошло до отметки 105. Это означает небольшое загрязнения воздуха.

В остальных частях Москвы и области значение варьируется от 53 до 72. Это нормальное качество воздуха.

Качество воздуха в сервисе оценивается в баллах. От 0 до 51 — «хорошее», от 52 до 101 «среднее», от 102 до 151 «небольшое», от 152 до 201 «очень вредное», от 202 до 301 «опасное».

