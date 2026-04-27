Метавселенная схлопнулась: что дарить детям поколения альфа?

Выбирать подарки современным детям становится все сложнее: классические варианты настольных игр, сладостей и канцелярии уже не вызывают таких ярких эмоций. Юное поколение все чаще обращает внимание на вещи, которые сейчас в тренде и близки их внутреннему миру. Об этом сообщила РИАМО психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.

«Поколению альфа важно, чтобы подарок не столько был полезным, сколько отражал их чувство юмора, самоощущение и интересы. Именно поэтому сейчас так стремительно растет спрос на лицензионные товары, которые дают возможность быть частью любимых вселенных — фильмов, игр или анимационных картин — и этот тренд затрагивает не только детей, но и взрослых. Важно, что коллекционирование и кастомизация, будь то фигурки, брелоки или уникальные аксессуары, позволяют выразить свою индивидуальность, делая каждую вещь частью „своего мирка“. Так, дети обмениваются находками с друзьями, обсуждают их, создают свои истории с любимыми персонажами — от чего презент приобретает весомую ценность в глазах одаряемого и способствует получению тех самых положительных эмоций, которые запоминаются надолго», — отметила эксперт Мироненко.

Особое место среди лицензионной продукции сегодня занимают популярные франшизы, давно вышедшие за рамки экранов: от «Гарри Поттера» и «Очень странных дел» до Minecraft, «Губки Боб» и «Магической битвы». Однако не теряют актуальности и российские хиты вроде «Чебурашки» и «Смешариков». Они знакомы сразу нескольким поколениям и становятся точкой соприкосновения интересов детей и их родителей. Такие персонажи помогают создать пространство для общения и превращают подарок не только в желанный объект, но и в повод для диалога с близкими и родными.

«Психология коллекционирования у детей сегодня тесно связана с цифровыми трендами и социальными практиками: дети не только собирают те или иные предметы, но и активно демонстрируют их в онлайне, снимая распаковки или обсуждая новинки, что превращает такие подарки в часть их социального пространства. Именно поэтому поколение альфа отдает предпочтения тем атрибутам, которые приносят радость ежедневно в максимально разнообразных сценариях», — дополнил психолог.

При этом классические подарки никуда не исчезают: настольные игры, трендовая канцелярия, антистресс-игрушки, стильные брелоки и обвесы по-прежнему остаются универсальным вариантом. Они подходят для разных возрастных категорий и всегда вызывают положительные эмоции. Такие презенты легко вписываются в повседневную жизнь и могут стать ярким дополнением к любимым хобби, школьным будням или домашней рутине.

Так, подарки для поколения альфа сегодня — это не про «галочку» и не про универсальность, а про попадание в их личный культурный код. Если раньше достаточно было выбрать что-то полезное и нужное, то теперь куда важнее эмоция, персональная история и соответствие трендам.

