Меркачева прокомментировала расследование пропажи Седы Сулеймановой

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева рассказала, что поиски пропавшей в Чечне Седы Сулеймановой не принесли результатов, сообщает NEWS.ru .

По ее информации, чеченские правоохранители не спешат обсуждать этот случай с прессой. Она подчеркнула, что многократно обращалась с запросами о местонахождении девушки, но получала в ответ лишь формальности.

«Это больной вопрос для правоохранительных органов Чечни, и отвечать на него они не спешат. Я в свое время посылала многочисленные запросы. На них мне приходили ответы, что ведутся мероприятия по розыску, что дело возбуждено. Ну и, собственно, воз и ныне там», — отметила Меркачева.

Ранее Елена Патяева, близкая подруга Сулеймановой, высказала мнение о 90-процентной вероятности гибели чеченки, которую схватили и увезли к родственникам. Однако, по словам Патяевой, несмотря на прошедшие полгода, надежда на то, что Сулейманова жива, все еще сохраняется. Она допустила, что ее подругу могут насильно удерживать.