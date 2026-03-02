Мэрия Казани объяснила, почему укрытия были закрыты 27 февраля

Администрация Казани прокомментировала жалобы на закрытые подвалы во время сигнала «Ракетная опасность» 27 февраля. Власти заявили, что доступ к ряду укрытий осложнили сильные снегопады, сообщает «Челны Live» .

Жители Казани сообщили, что во время объявления ракетной угрозы двери подвалов оказались заперты, а подходы к ним были завалены снегом. В мэрии признали, что обильные снегопады этой зимы затруднили доступ к некоторым укрытиям.

Власти рекомендовали по вопросам закрытых подвалов обращаться напрямую в управляющие компании. Жильцам предложили совместно с УК определить ответственного по дому, у которого будет храниться дубликат ключей для экстренного открытия дверей.

Если попасть в специализированное укрытие невозможно, специалисты советуют использовать «правило двух стен» — находиться в помещении, отделенном от улицы минимум двумя капитальными стенами, например в коридоре или тамбуре.

В мэрии подчеркнули, что безопасность требует скоординированных действий коммунальных служб и собственников жилья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.