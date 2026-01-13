Мэр подала в суд на активистку из-за критики, причинившей ей «душевные волнения»

Мэр города Игарки Ирина Евсеева подала в суд иск о защите чести и достоинства к активистке и бывшему депутату Оксане Лифановой, сообщает NGS24.ru .

Как рассказала Лифанова, у нее есть группа в мессенджере «Правда Игарки», в ней 300 человек. Там горожане обсуждают проблемы населенного пункта.

В конце прошлого года экс-депутат раскритиковала в группе ситуацию с местной больницей. В 2025 году из бюджета выделили 24 млн рублей на ремонт, но от этого отказались и приняли решение построить новое отделение. В итоге в городе не сделали ремонт действующего медучреждения, и не построили новое.

О ситуации с больницей на совещании рассказывала Евсеева, поэтому в своем посте Лифанова упоминала и главу. Пост был написан 23 декабря, а 30 декабря мэр подала иск в суд. В нем глава города пишет, что экс-депутат в своей группе, а также в группе администрации (видимо, в комментариях) публиковала сведения о ее некомпетентности, обвиняла в развале Игарки, коррупционных связях. Кроме того, по мнению мэра, Лифанова не мешала делать аналогичные комментарии другим участникам группы.

Данные посты принесли главе Игарки «моральный вред». У нее ухудшилось здоровье, появились душевные волнения и переживания. Мэр требует признать недостоверной информацией и порочащими сведения о себе в группе «Правда Игарки» Лифановой, удалить их оттуда, а также — запретить в будущем писать такие сообщения. Моральные страдания глава города оценила в 500 тыс. рублей.

Лифанова рассказала, что у нее с мэром были нормальные отношения.

«Никакого конфликта у меня с ней не было, я как к нормальному человеку к ней относилась, даже ходила к ней на приемы, какие-то дела решались совместно (когда мы были депутатами Туруханского районного совета), — отметила экс-парламентарий Лифанова.

Она подчеркнула, что ранее также критиковала и других глав Игарки.

Пока неизвестно, принял ли местный суд иск Евсеевой. На сайте карточки дела нет.

