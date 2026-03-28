«Меня предали»: переводчика известной игры уволили и взяли на его место ИИ

Переводчик игры Kingdom Come пожаловался, что его уволили и заменили ИИ

Переводчика и редактора известной игры Kingdom Come: Deliverance 2 Макс Х. рассказал, что его уволили из компании Warhorse Studios и поменяли на искусственный интеллект. Это произошло 27 марта, сообщает ixbt.games .

Руководство позвало Макса Х. и заявило, что его увольняют ради повышения эффективности студии и экономии денег. Должность мужчины с апреля будет считаться «устаревшей». Переводить игры вместо специалиста станет искусственный интеллект.

Макс Х. пришел в компанию в июле 2022 года. Он переводил диалоги, квесты, описания вещей, маркетинговые и иные тексты на английский язык.

Модератор сайта, на котором был выложен материал, проверил Макса Х. Он подтвердил, что мужчина правда работал в Warhorse три года и девять месяцев.

«Я чувствую себя невероятно преданным со стороны руководства компании», — отметил переводчик.

