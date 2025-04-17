Мемориалы в Богородском округе приводят в порядок в преддверии Дня Победы

Россия готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В преддверии священной даты во всех городах и населенных пунктах страны реставрируют мемориалы защитникам Родины и памятники. Богородский округ — в их числе. На недавнем оперативном совещании глава округа Игорь Сухин еще раз напомнил профильным ведомствам и городским службам о необходимости наведения порядка к праздникам, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Достойно подготовить округ к встрече 80-летия Великой Победы — наша святая обязанность. Начиная с дворовых территорий и заканчивая каждым памятным местом», — подчеркнул Игорь Сухин.

На балансе МБУ «Благосфера» в общей сложности числится 61 памятник. В настоящее время в порядок уже привели чуть более половины (34). Работы на оставшихся объектах сейчас продолжаются и завершатся в срок до 7–8 мая.

В основные виды работ входят:

промывка;

очистка от старой краски и отслоившейся штукатурки;

грунтование;

нанесение штукатурки;

шпаклевка;

покраска основания и ограждения;

замена плитки.

В ведении МБУ «Городское хозяйство» находятся 36 объектов. Сотрудниками данной организации сейчас проводятся аналогичные виды работ. На большей части объектов работы планируется завершить в срок до 30 апреля.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.