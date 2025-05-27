Мемориальную доску участнику СВО Константину Костину открыли в Балашихе

В Балашихе установили мемориальную доску участнику СВО Константину Костину. Ее установили на фасаде дома № 3 на улице Ляхова в микрорайоне Ольгино. Здесь жил защитник Родины, сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие замглавы городского округа Балашиха Михаил Объедков, руководитель штаба комитета семей воинов Отечества городского округа Балашиха, советник главы округа Наталья Махонина, родственники и близкие Героя.

«Сегодняшнее событие — это не только дань памяти Константину, но и символ глубокого уважения нашим Героям. Константин с честью выполнил свой профессиональный долг. Его жизнь — это пример мужества, стойкости и самоотдачи! Наша обязанность — хранить память о нем и обо всех наших Героях. Вечная память и вечная слава Константину и всем Героям», — сказал Михаил Объедков.

Вдова Константина Оксана Костина отметила, что ее муж был очень порядочным человеком, всем помогал, вел здоровый образ жизни.

В мае 2023 года Константин Костин подписал контракт на военную службу. При выполнении боевой задачи получил ранение, восстановился и снова уехал на СВО. 29 ноября он отправился на очередное задание. 1 декабря 2024 года герой погиб от потери крови после ранения в ногу. Боец награжден орденом мужества посмертно.

Собравшиеся почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу.

Мероприятие завершилось прохождением знаменного взвода торжественным маршем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.