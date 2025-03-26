Мемориальную доску участнику СВО Александру Кирину открыли в Балашихе

Мемориальную доску участнику СВО Александру Кирину установили на фасаде дома № 11 на улице Фадеева в микрорайоне Южный, где жил защитник Родины, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Балашиха Дмитрий Варнавский, председатель Совета депутатов городского округа, руководитель фракции партии «Единая Россия» Геннадий Попов, член фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов округа Вячеслав Крылов, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области, советник главы Балашихи Виталий Белый, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», советник главы городского округа Балашиха Наталья Махонина, родственники и близкие Героя.

Александр Кирин родился в 1972 году в Туркмении. Получил среднетехническое образование в Мелитопольском техникуме гидромелиорации и механизации сельского хозяйства. Работал куратором в организации, которая занимается дезинсекцией, затем — водителем при администрации Президента РФ. После чего подписал контракт на военную службу.

Погиб боец 8 августа 2023 года в селе Работино Запорожской области при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Его взвод попал под обстрел. Александр вытаскивал раненого бойца и получил сильное ранение в ногу. Указом Президента Российской Федерации за защиту Отечества, заслуги перед государством и народом Александр Кирин посмертно награжден орденом Мужества.

«Сегодня мы собрались, чтобы ещё раз почтить память и открыть мемориальную доску настоящему Герою специальной военной операции, тому, кто ценой собственной жизни защитил мирное небо над нашей головой, нашу веру в завтрашний день. Спасибо огромное. Хотелось бы сказать слова благодарности маме, супруге, родным и близким Александра, пожелать им сил и здоровья. Мы будем вечно славить и помнить Героя!» — сказал Дмитрий Варнавский.

Дата открытия мемориала выбрана неслучайно — сегодня защитнику Родины исполнилось бы 53 года. Собравшиеся почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу.

У Александра остались мать, супруга и трое детей.

Похоронен защитник Родины на Братском кладбище.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.



«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.