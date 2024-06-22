Медведев рассказал, зачем ему нужен Telegram-канал на английском языке

сегодня в 19:06

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что создал англоязычный Telegram-канал из-за ограничений в социальной сети Х, сообщает радио Sputnik .

«Соцсеть X не будет предоставлять доступ к функциям Premium, тем самым ограничивая свободу слова. Придется ответить на их манипуляции активным применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000!» — отметил Медведев.

По словам зампреда Совбеза РФ, найти все можно в его новом Telegram-канале.

Подписчиков англоязычного канала Медведев поприветствовал изображением президента США Джо Байдена в образе скелета.