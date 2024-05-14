Медработники Подмосковья поучаствовали в мероприятиях, посвященных Дню Победы

Праздничные выходные подошли к концу, а вот День Победы остался в сердцах медработников со всей Московской области. Крупные патриотические мероприятия, среди которых известная акция «Георгиевская ленточка», прошли практически в каждой первичной и городской профсоюзной организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Например, участие в названной выше акции приняли профактивисты из Федерального Фонда обязательного медицинского страхования, Раменской, Можайской, Талдомской, Коломенской, Шатурской, Химкинской, Воскресенской, Луховицкой, Электрогорской, Мытищинской, Лыткаринской, Одинцовской, Серпуховской, Королевской, Протвинской, Пушкинской, Истринской, Подольской, Сергиево-Посадской и других больниц. Также мероприятие провели в Сергиево-Посадской, Домодедовской, Раменской подстанциях скорой медицинской помощи, Щелковском перинатальном центре, психиатрической больнице № 5 и в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского.

«Спасибо коллегам за сохранение памяти о подвиге героев, креатив и активность. В рамках прошедших патриотических мероприятий медработники сделали памятные фотографии, сняли тематические видео и возложили цветы к мемориалам. Многие откликнулись на идею провести Бессмертный полк онлайн, и вместе мы сделали замечательное видео к празднику», — отметила председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.