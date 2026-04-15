Медников призвал создать стандарты в сфере ИИ

На конференции, организованной ИД «КоммерсантЪ», тема искусственного интеллекта стала центральной. Медников подчеркнул, что нейросети — это не только инструмент для создания графики, текстов и музыки, но и новые возможности для аналитики, машинного обучения и автоматизации процессов в медиа. По его словам, компании, которые не освоят эти технологии, рискуют отстать от рынка.

«Самое страшное, что может произойти в свете использования искусственного интеллекта: если мы введем историю со множеством стандартов на рынке, который и так сегодня в турбулентности. Всем, кто использует эти технологии, нужно договориться, как ИИ будет общаться с нами — чтобы это было оптимально для экономики, бизнеса, потребителя и страны в целом», — отметил Медников.

Он уточнил, что речь не идет об ограничениях, а о формировании гибких правил, которые позволят рынку работать в единой семантике.

В качестве примера Медников представил автоматизированную систему обработки видеоконференций. В течение 20 минут после пленарной дискуссии участники получили персональные медиапакеты: отобранные фотографии, ключевые цитаты и вертикальные видео 9:16 для соцсетей. Система на базе технологий компьютерного зрения и анализа речи работала полностью в автоматическом режиме и стала частью проекта по обработке emotional big data.

