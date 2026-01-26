Медколледж Серпухова посетил главврач станции скорой помощи Подмосковья

Учащиеся Серпуховского филиала Московского областного медколледжа в канун Дня студента пообщались с главным врачом станции скорой медицинской помощи по региону Константина Маслова. Своих будущих коллег он поздравил с наступающим Днем студента и поговорил о делах насущных, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По словам Маслова, сегодняшний разговор о будущем экстренной медицины Подмосковья добавил оптимизма. Ребята заряжены на серьезную работу и воодушевлены. Молодое поколение проявило живой интерес к работе службы скорой помощи, открыто общались и задали много острых вопросов, например, о гарантиях безопасности для медиков.

Сотрудники Серпуховской подстанции тоже пришли на эту встречу. Они рассказали о трудовых буднях и показали мастер-классы. Под руководством старших товарищей сами студенты выступили в роли пострадавших и сотрудников бригады скорой помощи.

Как рассказала руководитель филиала Татьяна Шепилова, целевое обучение сейчас проходят более 50 человек. Это студенты второго и третьего курса, а также студенты, которые поступили в этом году на обучение по специальности «лечебное дело».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.