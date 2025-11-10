«Мечты сбываются»: в Петербурге пройдет уникальное шоу для больных детей

В поддержке проекта помощи детям и молодым людям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями «Мечты сбываются» в Санкт-Петербурге 10 ноября подсветят синим цветом три главных моста — Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В честь старта 22-го сезона общенациональной инициативы, содействующей исполнению желаний детей и молодежи, страдающих от серьезных и неизлечимых болезней, состоится это мероприятие.

Синий оттенок, олицетворяющий открытость, поддержку и веру, станет символом того, что помощь всегда доступна для тех, кто стремится к осуществлению грез.

Инициатива «Мечты сбываются», берущая свое начало в Санкт-Петербурге, за 22 года своего существования объединила неравнодушных людей по всей России. За прошедшие годы было претворено в жизнь 8015 заветных желаний — от встреч с известными личностями до путешествий к морю и получения специализированного оборудования, гаджетов и предметов для отдыха.

Архитектурное освещение мостов — это не только эстетичное зрелище, но и символ того, что город, где все началось, остается центром этого благотворительного движения. Представители и бенефициары фонда соберутся на стрелке Васильевского острова, чтобы стать свидетелями этого события и увидеть, как мосты окрасятся в синие тона.

