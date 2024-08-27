Мебельная фабрика в Клину производит 4 тыс единиц готовой продукции в день

ООО «Клинский мебельный комбинат» — это ведущая фабрика корпусной мебели и кроватей, которая за 4 года прошла путь от небольшой мебельной фабрики до основного поставщика крупнейшей сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Ежедневно фабрика производит более 4 тыс. единиц готовой продукции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За четыре года было закуплено более 30 единиц современного промышленного оборудования и техники, принято на работу более 200 новых сотрудников. Многие из них прошли обучение в региональном центре компетенций (РЦК) по программе повышения производительности труда.

За 4 года фабрика открыла новые цеха и участки: цех по производству мягких кроватей, участок по резке стекла и пенопласта, участок термоупаковки. Качество продукции оценили потребители сети Hoff, признав ее одной из лучших.

За этими достижениями стоит труд и руководства компании, и каждого ее сотрудника.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская поблагодарила за труд специалистов фабрики, а ее директору в торжественной областное передала Благодарственное письмо от зампредседателя правительства Московской области — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.