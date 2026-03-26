МЧС заявило о риске высокого половодья в Подмосковье в 2026 году

Весеннее половодье в Подмосковье в 2026 году ожидается выше нормы, возможны подтопления в 106 населенных пунктах 28 округов. О подготовке к паводку и пожароопасному сезону 25 марта на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» сообщили представители регионального главка МЧС, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Замначальника главного управления МЧС по Московской области Артем Иваницкий сообщил, что для минимизации последствий паводка уже проведен комплекс превентивных мер. В Талдоме специалисты провели подрыв льда на участке стрелки рек Дубна и Сестра. В Дубне на проспекте Селезнева и улице Циолковского в особой экономической зоне предусмотрена установка водоналивных дамб, смонтированы девять насосных станций МОСАВС.

В Луховицах и Раменском, где ежегодно подтапливаются дороги, к работе готовы до 200 спасателей и 45 единиц техники, включая плавающие транспортеры ПТС-М. Всего для реагирования на возможные ЧС сформирована группировка более 24 тыс. человек, 7 тыс. единиц техники, 325 плавсредств и 14 воздушных судов. В муниципалитетах подготовлено 79 пунктов временного размещения вместимостью свыше 18 тыс. человек.

«Отработан процесс заблаговременного информирования населения, проведена проверка региональной системы оповещения. На 209 опасных участках спланирована космическая съемка, для разведки применяются беспилотники и авиация», — сообщил Иваницкий.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Московской области Александр Медведев заявил, что в зоне особого внимания в пожароопасный сезон находятся 738 населенных пунктов, 900 СНТ и 40 детских лагерей. В 2025 году в регионе зафиксировано 2432 случая горения сухой травы на площади более 423 тыс. кв. м, при этом перехода огня на имущество граждан не допущено.

В прошлом сезоне сотрудники госпожнадзора составили 901 протокол, сумма штрафов превысила 22 млн рублей. В правительство области внесено предложение ввести особый противопожарный режим с 20 апреля. В этот период штрафы за нарушения требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое. Общая группировка сил к сезону превышает 51 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники, предусмотрено привлечение авиации и пожарных поездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.