МЧС РФ: в Москве ожидаются заморозки до минус 6 градусов в майские праздники

Синоптики Росгидрометцентра предупредили, что в майские праздники в Московской области ожидаются заморозки в ночное и утреннее время. Сотрудники МЧС РФ по Москве предупредили жителей столицы и гостей города о том, чтобы были максимально внимательными и учитывали погодные условия при своих планах, сообщили в пресс-службе московского МЧС РФ.

В период с 1 по 3 мая в Московской области, а также в самой Москве ожидается понижение температуры воздуха от минус одного градуса до минус шести градусов. Такая же погода ожидается в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областях.

Спасатели рекомендуют автомобилистам в период заморозков быть максимально внимательными на дороге, не нарушать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами, а также боковой интервал между ними.

Крайне важно не совершать резких маневров. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

Сотрудники МЧС РФ также рекомендуют взрослым не оставлять без присмотра детей, а также оказывать помощь пенсионерам. В случае возникновения экстренной ситуации следует обращаться за помощью по номерам: «101», «112» или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.