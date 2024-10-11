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МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и дожде 14 октября

В столице 14 октября из-за влияния холодного атмосферного фронта прогнозируется ухудшение погоды. Ночью температура воздуха перейдет через 0 градусов в сторону отрицательных значений, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Из-за непогоды горожанам и гостям мегаполиса рекомендовали быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра.

При управлении машиной в непогоду следует сильно уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от других авто. Также на дороге рекомендуется избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений и опережений).

Также днем 14, 15 и 16 октября ожидаются мокрый снег с дождем, ночью столбики термометров будут опускаться до 0 — минус 2 градусов.