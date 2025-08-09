МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и сильном ветре в субботу

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 субботы в столице ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза и сильный ветер с порывами до 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В связи с непогодой водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию между автомобилями, а также избегать резких маневров на дороге (обгонов, перестроений, опережений). Еще не следует парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам из-за непогоды советуют быть внимательными и осторожными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП необходимо звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.