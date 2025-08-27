Мавзолей на Красной площади закроют 31 августа

Мавзолей В. И. Ленина и некрополь у Кремлевской стены временно закроют 31 августа. Об этом сообщает отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

«Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 31 августа 2025 года осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

Мавзолей и некрополь будут закрыты для гостей из-за подготовки и проведения мероприятий.

Ранее сообщалось, что в КПФР развязали войну с телеканалом «Спас» из-за фильма о Мавзолее «Мумия». В нем рассказывает про историю этого объекта, его «оккультные корни» и смысл в духовном плане.