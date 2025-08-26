В КПРФ развязали войну с телеканалом «Спас» из-за фильма о Мавзолее

На заседании секретариата ЦК, посвящённом предвыборной кампании 2025 года, он заявил, что если эту ленту продолжат показывать, коммунисты не одержат победу. По словам Зюганова, создатели фильма «выпустили убийц против нашей страны» и предают как солдат на фронте, так и политику президента.

Он призвал однопартийцев «обострить это дело» и активно «вбивать» эту тему в публичное поле, используя материалы партийных СМИ, такие как статья «Клевете не подвластно» в газете «Советская Россия».

Документальный фильм Андрея Афанасьева «Мумия», вышедший в эфир в конце июня, исследует историю Мавзолея Ленина, его «оккультные корни» и духовные смыслы. В КПРФ расценили это как заказную провокацию, цель которой — напугать общество образом Ленина и дискредитировать его идеи, которые, по мнению коммунистов, становятся всё более привлекательными на фоне кризиса капитализма.

Ранее, на съезде КПРФ, первый секретарь новосибирского обкома Анатолий Локоть предложил объявить телеканал «Спас» иноагентом. Политолог Константин Калачев пояснил, что партии необходим образ внутреннего врага, в роли которого выступили «новые белые» — идеологические наследники тех, кто получал помощь Запада.