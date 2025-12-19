Мать шестерых детей сказала Путину про зарплату в 27 тыс руб и отсутствие льгот

Жительница Тюменской области, воспитывающая шестерых детей, позвонила президенту России Владимиру Путину на Прямую линию. Она рассказала, что работает помощником воспитателя и получает зарплату в размере 27 тысяч рублей, а ее супруг-водитель зарабатывает 50-80 тыс. рублей. Женщина пожаловалась, что в прошлом месяце их семья, которая ждет уже седьмого ребенка, превысила критерии нуждаемости «на 100 рублей», вследствие чего их лишили бесплатного проездного и других льгот.

В ответ на это Путин раскритиковал подходы, при которых рост трудовых доходов родителей ведет к автоматическому лишению семьи социальных льгот. Глава государства назвал аморальными попытки бюджета «заработать» на многодетных семьях.

Путин также пообещал, что этот вопрос будет решен: меры поддержки должны сохраняться даже при росте благосостояния семьи.

Также президент отреагировал на массовые жалобы на бюрократию и задержки выплат. По его словам, единственной причиной для невыплаты могут быть только объективные бюджетные ограничения, но не административные препоны. Одной из ключевых задач для правительства на ближайшее время станет проработка механизма продления пособий по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ проходит 19 декабря в Гостином дворе.

