Мать погибшего младенца в Новокузнецке не смогла добиться наказания для врача

Женщина младенца пыталась привлечь акушера к ответственности более полутора лет

Мать погибшего в роддоме Новокузнецка младенца и ее адвокат Родион Киреев более полутора лет пытались добиться уголовного наказания для врача, принимавшего роды, однако их обращения остались без результата, сообщает Постньюс .

Ксения и ее адвокат Родион Киреев после смерти ребенка неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы привлечь к ответственности врача Попова.

«Мы писали многочисленные жалобы, обращения на уровне субъекта, направляли обращения в Москву, в Генпрокуратуру. К сожалению, результата это не дало. Реакции по сути не было», — рассказал Киреев.

Разбирательство продолжалось более полутора лет, но привлечь врача к уголовной ответственности не удалось. Адвокат отметил, что надежда на наказание сохраняется, поскольку в январе 2026 года в роддоме №1 Новокузнецка произошла массовая гибель новорожденных. За новогодние праздники там умерли девять малышей по разным причинам, среди которых врожденная пневмония, недоношенность, тяжелая дыхательная недостаточность, внутриутробная инфекция и бронхолегочная дисплазия.

В связи с этими случаями во всех роддомах Кузбасса назначена проверка.

