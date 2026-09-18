Мать Героя СВО первой проголосовала на участке в Долгопрудном

Выборы стартовали в Долгопрудном 18 сентября. Ольга Донник, мать Героя СВО, первой пришла на избирательный участок № 353, расположенный в Центре культурно-общественных связей.

«Я голосую за будущее России, за мирную жизнь и за память о подвиге своего сына», — сказала Ольга Донник.

На участке также организовали сбор помощи военнослужащим СВО. Принимаются денежные средства на закупку снаряжения, медикаментов и теплых вещей, а также вяленое мясо, протеиновые и шоколадные батончики, витамины. Порядок передачи помощи можно уточнить у организаторов.

Выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы проходят в Долгопрудном с 18 по 20 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.