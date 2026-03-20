Огромная толпа мусульман массово помолилась на праздник Ураза-Байрам в районе Отрадное в российской столице. Их было несколько сотен человек, фото публикует Telegram-канал « Москва с огоньком ».

На опубликованном фото огромная толпа мусульман, состоящая из нескольких сотен человек, заняла определенную часть улицы. Затем они совершили массовую молитву.

Ураза-байрам в России, как и других странах мира, в 2026 году отмечают в ночь с 19 на 20 марта. В государстве его празднуют примерно 10 млн человек.

В Ураза-байрам заканчивается священный у мусульман месяц Рамадан. В арабском языке праздник называется Ид-аль-Фитр — «праздник разговения».

На протяжении Рамадана верующие мусульмане должны были отказываться от приема еды от рассвета и до заката (в течение светового дня). Также им нужно было усердно молиться, посвящать помыслы духовному совершенствованию и совершать добрые поступки.

