Массовая деградация: как маркетплейсы уничтожают зумеров

сегодня в 06:00

Пункты выдачи маркетплейсов в каждом доме — это не удобство, а пространственное воплощение массовой деградации. Поколение добровольно заперло себя в радиусе 50 метров от кровати. Физическое усилие равно нулю, коммуникация сведена к сканированию штрихкода. Об этом РИАМО сообщила психолог Ольга Курьева.

«Эта зона комфорта работает как инкубатор инфантильности и дофаминовой зависимости, где пик дня — распаковка картона. Сформировалась выученная беспомощность: зумерам буквально страшно выйти за пределы двора», — сказала психолог.

По словам эксперта, тотальная гиподинамия бьет по физиологии прямо сейчас.

«Иллюзия быстрой доставки просто уничтожила в них способность к системному, длительному усилию», — объяснила Курьева.

