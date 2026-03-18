Массовая деградация: как маркетплейсы уничтожают зумеров
Пункты выдачи маркетплейсов в каждом доме — это не удобство, а пространственное воплощение массовой деградации. Поколение добровольно заперло себя в радиусе 50 метров от кровати. Физическое усилие равно нулю, коммуникация сведена к сканированию штрихкода. Об этом РИАМО сообщила психолог Ольга Курьева.
«Эта зона комфорта работает как инкубатор инфантильности и дофаминовой зависимости, где пик дня — распаковка картона. Сформировалась выученная беспомощность: зумерам буквально страшно выйти за пределы двора», — сказала психолог.
По словам эксперта, тотальная гиподинамия бьет по физиологии прямо сейчас.
«Иллюзия быстрой доставки просто уничтожила в них способность к системному, длительному усилию», — объяснила Курьева.
