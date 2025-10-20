Масштабный сбой произошел в мессенджере Telegram

сегодня в 21:11

Российские пользователи в понедельник вечером массово пожаловались на сбой в мессенджере Telegram, сообщает Downdetector.ru .

Наиболее часто на сбой жалуются жители Тюменской (5%), Томской (4%), Челябинской (4%) и Кировской области (4%), а также Республики Удмуртия (4%).

Пользователи отмечают сбой в работе мобильного приложения (37%), сбой в работе сайта (28%), сбой в работе оповещений (27%), общий сбой (3%) и сбой сервиса (1%).

Ранее масштабный сбой произошел у платформы Amazon Web Services (AWS). Из-за проблем на серверах не работают Perplexity, Duolingo, Zoom, Roblox, Snapchat, Fortnite, Verizon, а также ряд других сайтов и приложений.

