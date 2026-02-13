Масленицу отметят в Клину 22 февраля концертом, конкурсом и интерактивной программой

В Сестрорецком парке Клина 22 февраля состоится масштабное празднование Масленицы. Дневная программа начнется в 12:00 с музыкального представления от Дома детского творчества и шоу-группы «Чародеи». Зрителей ждет костюмированный спектакль с песнями и интерактивными элементами.

В 13:00 на сцене выступит ансамбль «Петровская рябинушка» с народными песнями. В 13:30 стартует конкурс блинопеков: десять участников за 20 минут должны будут испечь как можно больше блинов.

В 14:00 шоу-группа «Параскева» из Москвы представит вокально-интерактивную программу. Для гостей также подготовлены молодецкие забавы, игровые площадки для детей и взрослых, фотозоны, а также угощения чаем и горячими блинами.

Вечерняя часть начнется в 16:30 концертом ансамбля «Поляне» из Москвы на большой парковке парка. Завершится праздник в 17:00 традиционным сжиганием чучела Масленицы — символа проводов зимы и встречи весны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.