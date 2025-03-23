Маск на официальном приеме соорудил конструкцию из ложек и вилок
Маск устроил перфоманс со столовыми приборами в присутствии Трампа
Бизнесмен Илон Маск устроил перфоманс со столовыми приборами на торжественном приеме в присутствии президента США Трампа, сообщает Telegram-канал «360».
«Маск заскучал на ужине у Дональда Трампа и собрал инсталляцию из вилок и ложек», — сказано в сообщении.
При этом гости никак не отреагировали на новое изобретение миллиардера.
Сам Трамп также не обратил внимания на выходку своего соратника и продолжил беседу с кем-то из приглашенных.