Маск на официальном приеме соорудил конструкцию из ложек и вилок

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Маск устроил перфоманс со столовыми приборами в присутствии Трампа

Бизнесмен Илон Маск устроил перфоманс со столовыми приборами на торжественном приеме в присутствии президента США Трампа, сообщает Telegram-канал «360».

«Маск заскучал на ужине у Дональда Трампа и собрал инсталляцию из вилок и ложек», — сказано в сообщении.

При этом гости никак не отреагировали на новое изобретение миллиардера.

Сам Трамп также не обратил внимания на выходку своего соратника и продолжил беседу с кем-то из приглашенных.