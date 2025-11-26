Мам особенных деток поздравили на концерте в Мытищах

26 ноября в преддверии Дня матери в культурно-информационном центре «Леонидовка» состоялся трогательный концерт «Загляните в мамины глаза», участниками которого стали дети с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Вопреки жизненным трудностям, эти юные дарования продемонстрировали зрителям свой творческий потенциал и неугасаемый оптимизм. В программе были представлены разнообразные творческие номера — от поэзии до игры на музыкальных инструментах, исполненные с огромной искренностью, что вызывало слезы у публики.

Неожиданным и ярким стало выступление рок-группы «Овощи», самоиронично назвавшей себя «группой шумных инвалидов».

«Несмотря на непростые жизненные обстоятельства и отсутствие семей, эти ребята играют по-настоящему сильный и качественный рок, — отметил преподаватель Московской консерватории Алексей Шеин. — Их занятия музыкой продиктованы исключительно любовью к ней».

В рамках мероприятия была организована выставка творческих работ юных участников. Руководитель образовательного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья Ирина Кавиева подчеркнула важность арт-терапии, которая является мощным инструментом для раскрытия их внутреннего мира и творческого потенциала: «Так как у нас особенные детки, поэтому и работы их тоже особенные».

За каждым особенным ребенком стоит мама, чья сила и любовь способны изменить мир. Внутренняя мощь и выносливость этих женщин превосходят общепринятые представления. Их жизнь — это каждодневный вызов, борьба и победа, которые идут рядом с безграничной любовью.

Председатель комиссии по сохранению народных ценностей, культуры и туризма Сергей Егоров выразил восхищение такими женщинами и отметил, что этот праздник — повод сказать спасибо этим замечательным мамам.

Как отметила глава городского округа Юлия Купецкая, особое внимание уделяется в Мытищах работе со школьниками с ОВЗ и детьми-инвалидами. Для них сформированы и реализуются отдельные направления дополнительного образования с учетом индивидуальных особенностей.

