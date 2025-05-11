Малоизвестные факты о Дубне в годы войны представили в городском музее

Часть экспозиции — воссозданная обстановка деревенского дома военного времени — Дубна тогда ещё не была городом. Часть — посвящена медицине. Представлено, например, как выглядела перевязочная во второй школе, куда привозили раненых прямо с передовой с ноября 1941-го по февраль 1942-го года. Организаторы назвали эту выставку «Дубна и война. Память через поколения».

Впервые в музее обратились к теме трудового подвига фронтовиков, которые после войны приехали в Дубну и вместе с новыми поколениями строили её и развивали.

«В этом году Музей Дубны провёл огромную работу по сохранению памяти о вкладе населённых пунктов, расположенных на территории современного наукограда, и их жителей в дело Победы. Это та история, которую мы должны знать и чтить. Гордимся воинами и тружениками тыла, которые в годы Великой Отечественной войны приближали День Победы!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Первыми посетителями новой выставки стали дубненские ветераны — участники программы «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.