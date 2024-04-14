Маленького совенка достали из вентиляции жилого дома в Новороссийске

Спасатели достали маленького совенка из вентиляции жилого дома в Новороссийске, сообщает SHOT.

Как стало известно, женщина обратилась к спасателям, потому что услышала из вентиляции непонятные звуки, уханье и писк.

Тогда спасатели с помощью слесарного инструмента вскрыли потолок и обнаружили маленького совенка.

Птичку сотрудники МЧС России забрали с собой, теперь ее должны осмотреть ветеринары. Затем будет определена судьба совенка.