Маленьким пациентам Балашихинской больницы вручили новогодние подарки

В преддверии Нового Года даже стены медучреждений могут наполняться волшебством. В филиале № 3 Балашихинской больницы, где проходят длительное лечение дети с различными патологиями, накануне звучали смех, новогодние песни и радостные возгласы — местный партактив «Единой России» привез туда подарки, собранные в рамках акции «Коробка храбрости», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

К ней присоединились жители, предприятия, учебные заведения и члены фракции. В результате было собрано более 200 подарков: игрушки, творческие наборы, канцелярия, настольные игры и книги для детей разного возраста — от младенцев до подростков.

Этот груз добра и надежды в «Добрую комнату» больницы привез депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с партийцами Балашихи. Это игровая комната, созданная для поднятия настроения у тех ребятишек, которые проходят лечение.

Но главным сюрпризом стали, конечно, долгожданные гости — Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с партийцами и волонтерами они поздравили каждого ребенка, вручили подарки и поддержали маленьких пациентов.

«Уже не первый год накануне Нового Года вместе с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и коллегами-депутатами приходим сюда с подарками. Чтобы дети имели возможность отвлечься, чтобы создать им прекрасное новогоднее настроение, которого они, к сожалению, лишены, потому что находятся в стационаре», — отметил Тарас Ефимов.

Одной из тех, кто получил заряд хорошего настроения и долгожданный подарок, стала 3-летняя Анна Голубева. Девочка находится здесь с обструктивным бронхитом. Ее мама подчеркнула, что в такие моменты важны любое проявление заботы и внимание со стороны.

«Огромное спасибо всем, кто оказывает такую поддержку, нашим детям очень приятно, что даже в стенах стационара они окунаются в сказку, их желания сбываются. Увидеть в больнице Дедушку Мороза и Снегурочку — это многого стоит», — поделилась впечатлениями мама Анны Наталья Голубева.

Как рассказала местный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», главврач Балашихинской больницы Наталья Алимова, ежегодно в этом филиале проходят лечение более тысячи детей.

«Новогодние подарки, которые они получают в рамках акции партии „Единая Россия“, — это такие маленькие радости, которые способствуют их комфортному пребыванию в нашей больнице, небольшие минуты радости, которые они разделяют со своими родителями. Уверена, что и мама, и ребенок ощущают, что они в своей проблеме не одни, есть люди, которые всегда готовы прийти к ним на помощь», — отметила Наталья Алимова.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов ранее отметил, что в 2025 году в рамках акции «Коробка храбрости», организованной сторонниками «Единой России», удалось собрать свыше 16 тысяч игрушек для детей, проходящих лечение в медицинских учреждениях Московской области.

«В 2025 году благотворительная акция „Коробка храбрости“ вновь показала свою масштабность. Мы видим, как акция объединяет тысячи неравнодушных жителей. Спасибо всем, кто поддержал наших ребятишек, — вместе с игрушками вы дарите детям свое душевное тепло и надежду на скорейшее выздоровление», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.