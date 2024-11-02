Максимальное пособие по уходу за детьми в России достигло 97 тыс руб

Эксперт Тарасова: для увеличения рождаемости повысили пособие по уходу за детьми

Экономист Ольга Тарасова рассказала, что максимальное пособие по уходу за детьми в России теперь составляет 97 тысяч рублей, что стало реакцией на инфляцию и рост цен на товары и услуги, сообщает АБН24 .

Она подчеркнула, что прежние размеры пособий не соответствовали реальным нуждам семей. Увеличение пособия направлено на поддержку уровня жизни родителей и стимулирование рождаемости в условиях демографического кризиса, с которым сталкивается страна.

Тарасова отметила, что более значительная финансовая помощь может побудить семьи принимать решения о расширении своего состава. Это изменение также может способствовать социальной справедливости, сокращая разрыв в доходах и повышая доверие граждан к государственным программам.

Будущее пособий зависит от экономической ситуации, политических решений и общественного мнения. Однако внешние факторы, такие как колебания цен на нефть и международные санкции, могут негативно повлиять на бюджет.

«Если увеличение пособия будет способствовать заметному улучшению демографической ситуации и качества жизни семей, это может стать дополнительным аргументом для дальнейших позитивных изменений», — заключила экономист.