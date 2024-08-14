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МАДИ заключил соглашение с «Авангардом» на форуме «Армия-2024»

В рамках форума «Армия-2024» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между учебно-методическим центром «Авангард» и МАДИ, передает корреспондент РИАМО.

«Было подписано соглашение о сотрудничестве, о совместных мероприятиях», — сказал ректор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Артем Ажгиревич.

Он добавил, что МАДИ ежеквартально проводит мероприятия с молодежью, студентами, потенциальными абитуриентами, со школьниками, поэтому планируется целый спектр событий.

Документ подписали ректор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Артем Ажгиревич и директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пожелал успехов подросткам, которые учатся в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

«Все <…> стремятся к большим достижениям: занимаются каратэ, побеждают на олимпиадах, прыгают с парашютом, даже летают на самолетах», — сказал Воробьев.