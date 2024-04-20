Луна помешает наблюдению за пиком метеорного потока Лириды

Луна в ночь с 21 на 22 апреля помешает россиянам наблюдать за метеорным потоком Лириды, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Старейший звездопад, история которого насчитывает более 2,5 тыс. лет, действует с 15 по 29 апреля, а его пик придется на ночь с воскресенья на понедельник. Специалисты пояснили, что планета каждый год проходит через шлейф пыли, образованный хвостом кометы C/1861 G1 Тэтчер.

«Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим в качестве метеоров. Лириды — это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков», — рассказали в планетарии.

Лучше всего это явление видно, когда луна не засвечивает небо, а область вылета метеоров, или радиант потока, поднимается высоко над горизонтом. В нынешнем году специалисты называют условия наблюдения неблагоприятными.

«Луна в ночь пика (с 21 на 22 апреля) стремится к полнолунию, которое состоится 23 апреля, и существенно помешает наблюдению метеоров», — пояснили астрономы.

Ранее стало известно, что метеорный поток Лириды лучше всего будет виден жителям Урала. Метеорный дождь заметнее окажется в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Уфе и Перми. В Москве и Петербурге в время пика будет малооблачно, поэтому поток также будет хорошо виден ближе к ночи. Лучше всего – в 21.00 по московскому времени.