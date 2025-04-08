Лучший семенной картофель производится в Шатуре
Фото - © Пресс-служба администрации м.о. Шатура
В Шатуре занимаются выращиванием картофеля профессионально, в промышленных масштабах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
На предприятии «Агрофорвард» в Леке производят семенной картофель. На площади более 160 гектаров выращивают суперэлитные и элитные сорта. Они отличаются хорошей устойчивостью к болезням и высокой урожайностью. Всего предприятие ежегодно выращивает 10-12 сортов, которые подходят для разного климата.
Топ-3 сорта картофеля для Подмосковья, по мнению директора «Агрофорварда» Виктора Штайнепрайса:
— Алует;
— Аризона;
— Пикассо.
Предприятие сотрудничает в основном с крупными хозяйствами, которые оставляют заказы на тот или иной сорт задолго до начала посевной.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.
«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.
Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.
Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.