Лучших работников учреждений соцсферы занесли на Доску почета в Ступине

«Каждый год в преддверии Дня рождения города Ступино мы традиционно обновляем Доску почёта. Сегодня я вручаю свидетельства людям, благодаря которым развивается наш округ. Особая гордость — коллектив школы № 9, занявшей II место в рейтинге Подмосковья, — отметил Сергей Мужальских. — Общими усилиями мы строим и капитально ремонтируем учреждения социальной сферы, благоустраиваем территорию., ведем строительство домов и предприятий. Ступино крепнет как промышленный центр, улучшается качество жизни наших жителей. Спасибо всем за труд, преданность и служение родной земле!».

Высоких наград удостоены 28 человек — представители самых разных сфер: образования, здравоохранения, спорта, культуры, молодежной политики, социальной защиты и жилищно-коммунального хозяйства.

Особое место в списке занимает Герой России, ступинская медсестра, участница СВО Людмила Болилая, а также Александр Милько — первый руководитель Ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, награда которому присвоена посмертно.

Каждый из них своим трудом, талантом и преданностью делу вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие округа и улучшение качества жизни ступинцев.

«Поздравляю всех награжденных! Ваши достижения — пример для молодёжи и гордость для всего городского округа Ступино», — сказал руководитель округа.

Доска почёта — символ общественного признания и уважения к людям, которые своим трудом, профессионализмом и инициативой вносят значимый вклад в развитие округа, региона и страны. Она напоминает ступинцам и гостям города о том, что успех территории создается усилиями конкретных людей, а для самих героев становится важным стимулом двигаться вперед и быть примером для молодого поколения.

В этом году 52 работника промышленных и сельскохозяйственных предприятий также получили свидетельства о занесении на Доску почета в преддверии Дня города Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.