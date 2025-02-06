Лучшее медиаобразование: онлайн-школа RT отмечает свой пятилетий юбилей

Онлайн-школа RT отмечает свой пятилетний юбилей. В учебной программе на конкурсной основе есть возможность бесплатно изучать журналистику и медиапроизводство, получая знания от опытнейших медийщиков страны, сообщает RT .

Среди спикеров курсов — профессионалы из медиасистемы RT, известные лица из других крупных СМИ, такие как телеведущий Эрнест Мацкявичюс и блогер Сергей Малоземов. За пять лет обучения в школе прошли более 3000 медийщиков и свыше 100 из них начали карьеру на международном телеканале RT. В ноябре 2024 года онлайн-школа RT получила премию «Золотая стратегия» от Союза журналистов России в категории «Образовательные проекты».

Школа предлагает разнообразные суперклассы, включая «ТВ- и онлайн-журналистику» и «Научпоп-журналистику». Флагманский курс охватывает более 50 уроков от профессионалов и стартует в конце зимы 2025 года. Кроме этого, курс «Научпоп-журналистика» реализуется в сотрудничестве с АНО «Национальные приоритеты», предлагая лекции от авторов известных научных программ.

Для иностранных журналистов существует проект RT Academy, который проводит занятия на английском, французском и китайском языках. С момента своего запуска весной 2024 года он привлек более 1500 заявок, и ожидается запуск арабоязычного курса.

Амбассадоры школы активно участвуют в форумах и фестивалях, делясь опытом на площадках, таких как Летняя школа RT в МУЗЕОНе и Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Образовательные инициативы школы также способствовали сотрудничеству с ведущими университетами России, формируя основы для учебных программ в МГУ, МГИМО и других вузах.