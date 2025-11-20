Лоза считает, что профессии дальнобойщика и сантехника — не для женщин

В России наблюдается всплеск интереса женщин к профессиям, которые традиционно считались мужскими. Россиянки стали трудоустраиваться водителями грузовиков и сантехниками. В связи с этим, певец Юрий Лоза раскритиковал женщин, отметив, что эти профессии им не подходят, сообщает «Абзац» .

«Мне не нравится, когда дама поднимает тяжелые веса. Я считаю, что это не занятие для прекрасного пола. Или когда они дерутся на ринге, бьют друг друга по физиономии… Думаю, это недопустимо. Даже женский футбол мне кажется неправильной игрой», — заявил Лоза.

Певец отметил, что после того, как феминистские движения успешно добились полного равноправия, женщинам открылись практически все возможности.

Аналогичной точки зрения придерживается и известный активист Андрей Ковалев. До этого он рекомендовал начинающим артисткам прекратить карьеру и посвятить себя материнству.

