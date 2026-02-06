Лоси в городах и на дорогах: нашествие сохатых наблюдают в Подмосковье

Лоси в населенных пунктах Подмосковья в последнее время свободно слоняются по людным местам и пугают жителей. Их видят на остановках, около жилых домов, сообщает Mash .

Годовой прирост популяции сохатых составил 67% (с 12 до 20 тыс. особей). Жители массово жалуются на незваных гостей — чаще всего лосей встречают в Восточном и Южном округах Москвы, а также в Подмосковье.

Сохатые бродят по жилым дворам, заглядывают в подъезды и в автобусы. Иногда лоси выходят на автотрассы, чтобы поесть реагентов. Столкновения с ними — одни из самых опасных и часто заканчиваются для водителей сроком в тюрьме.

Основные причины выхода лосей в города — вырубка леса и массовая застройка. Животные лишаются привычной среды обитания и расширяют свои миграционные маршруты.

Егеря подчеркнули, что при встрече с лосем следует сохранять спокойствие — животное безобидно, если его не провоцировать. Когда лось фыркает и опускает голову, надо увеличивать дистанцию. К лосятам людям лучше не подходить, так как можно получить копытом от лосихи.

