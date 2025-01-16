Лобненский лицей переехал в обновленное здание

После капитального ремонта открылось обновленное здание школы № 5, в котором теперь будут заниматься ученики лицея. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня в Лобненском лицее прозвенел первый звонок, ученики заняли свои места за партами.

«Мы очень хотели, чтобы учебный процесс начался как можно скорее. Я регулярно посещала объект, чтобы следить за ходом работ. Было радостно видеть, как здание становится все красивее и внутри, и снаружи. Поздравляем вас с обновленной школой и желаем успехов в учебе!» — написала в своем телеграм-канале глава муниципалитета Анна Кротова.

Напомним, капитальный ремонт СОШ № 5 начался в конце июня 2024 года. Здание школы построено в 1960 году и имеет общую площадь 3 832,2 кв. метров. Работы велись в рамках президентского проекта по капремонту объектов образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.