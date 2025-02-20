Любви осталось на две-три недели: от Арестовича* внезапно уходит жена

От скрывающегося в США Алексея Арестовича* уходит жена после 10 лет брака

Экс-советник Офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович* разводится со своей супругой Анастасией спустя 10 лет брака. Инициатором бракоразводного процесса стала жена скандального политика, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на Единый госреестр судебных решений Украины.

Заявление пока еще супруги Арестовича* приняли в Соломенском районном суде Киева 11 февраля. Дата судебного заседания по их разводу еще не назначена.

Бывший советник Офиса и его жена пока не комментировали информацию о своем бракоразводном процессе.

Алексей Арестович* проживает в США и утверждает, что его преследуют украинские власти. После увольнения из ОП он активно критиковал правительство и призывал украинский народ избрать его президентом страны.

Арестович* прославился благодаря своим неоднозначным заявлениям, которые широко обсуждали на Украине. Многие украинцы знают его по фразе-мему про «две-три недели», так как он в начале СВО говорил, что именно за такой срок закончится конфликт. Позже блогер объяснил появление этого мема фразой, что он «был членом Стамбульской переговорной группы».

«Я знал, что через две-три недели будет встреча в Стамбуле и она должна прекратить военные действия», — говорил Арестович*, объясняя свою фразу-мем.